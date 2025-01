É domingo! “Piás do Ninho” estreiam contra o Sport-PE na Copa São Paulo

São Paulo - A dois dias da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o FC Cascavel está com o elenco fechado e pronto para a disputa. Os “Piás do Ninho” fizeram uma boa temporada em 2024, conquistando o 3º lugar no Campeonato Paranaense Sub-20, feito que garantiu a equipe na Copinha pela primeira vez na história do clube.

Desde então, o time comandado pelo técnico Cesar Bueno tem se preparado para fazer bonito na Copinha. Na reta final de 2024, a equipe fez bons jogos na Copa Sul Sub-20, quando chegou até as quartas de final. A Serpente parou diante do Athletico, após derrota por 2 a 0 em casa e empate em 2 a 2 em Curitiba. Para elevar o nível dos garotos, o time sub-20 também fez jogo-treino com a equipe principal do Cascavel.

“Pedreira” na estreia

O FC Cascavel está no grupo 20 e entra em campo neste domingo, dia 5 de janeiro, às 11h, para enfrentar o Sport, de Pernambuco. Logo na estreia a Serpente já terá pela frente um adversário tradicional e, pelo alto investimento, um dos favoritos do grupo para avançar à segunda fase. No Brasileirão, o time profissional do Sport conquistou o acesso à Série A. Assim, a Copa São Paulo é uma oportunidade para os meninos da base do Leão da Ilha mostrarem bom futebol, e quem sabe conseguirem “subir” para o time principal.