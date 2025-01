Copinha abre o ano do futebol; Timão é favorito

São Paulo - Historicamente, a Copinha abre a temporada do futebol brasileiro e em 2025, não será diferente. O torneio tem início marcado para esta quinta-feira (2) e a final acontece dia 25 de janeiro, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo na reabertura do Pacaembu. A edição deste ano marca a participação inédita do FC Cascavel, que fará sua estreia no próximo domingo (5).

Sobre a competição

A 55ª edição da Copinha terá a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata decidida em jogo único, até se chegar à final.

Maior campeão com 11 títulos, o Corinthians está no Grupo 27, situado em Santo André, ao lado do time da cidade, Rio Branco, do Acre, e Porto Velho, de Rondônia. Bicampeão da Copinha, o Palmeiras está em Barueri, no Grupo 19, ao lado de Oeste, Santa Cruz-AC e Náutico-RR. Tricampeão, o Santos aparece no Grupo 7, que também é composto por Ferroviária, time da cidade sede (Araraquara), Jaciobá-AL e Tirol-CE.Outro clube paulista multicampeão da maior competição de base do Brasil é o São Paulo. Dono de quatro títulos, o Tricolor está alocado em Jaú, ao lado do XV de Jaú, Picos-PI e Serra Branca-PB.