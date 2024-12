COPA TRUCK:Perdoncini conta com campeã Bia Figueiredo para ser vice

A disputa pelo vice-campeonato da categoria Elite na Copa Truck está pra lá de acirrada. São cinco pilotos com chances reais e que estarão na briga por posições no Autódromo de Goiânia neste final de semana. O paranaense Pedro Perdoncini, da ASG Motorsport é o atual vice-líder e conta com um apoio importante para confirmar esse título: a companheira e equipe e campeã antecipada Bia Figueiredo. Juntos, eles têm feito ótimos treinos de classificação e largado nas primeiras filas. Em um traçado como o da final, é tudo que Perdoncini mais quer.

“Largar na frente, preferencialmente na pole, é o primeiro objetivo. Depois, pensar em somar os pontos necessários para garantir o vice-campeonato e, também, levar a Mercedes-Benz à frente na tabela das montadoras. Como a Bia já fez a parte dela com muita competência, conto com ela nessa etapa final”, planeja Pedro Perdoncini, que terá em seu caminhão as marcas da Amafil, Cresol, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

“Estou feliz em voltar para Goiânia mais uma vez, uma das pistas mais legais. A partir de agora, já estou com a cabeça em 2025, com o título e a subida para a categoria PRO. Então, esta etapa será importante para dar esse passo adiante e levar a equipe toda mais para cima’, aponta Bia Figueiredo, primeira mulher a conquistar um título nas corridas de caminhão. A piloto leva em seu Mercedes-Benz as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.

Outro piloto do time ASG Motorsport é Márcio Giordano, que assim como Perdoncini fecha sua primeira temporada nos caminhões. Atual sétimo colocado no campeonato, o paulista quer fechar o ano com pódio.