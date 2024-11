COPA TRUCK: Título completa festa dos 30 anos de pista de Bia Figueiredo

A história do automobilismo brasileiro tem um novo capítulo escrito por Bia Figueiredo. Neste domingo, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), a paulista se tornou a primeira mulher a conquistar um título em uma categoria de caminhões. A conquista coroa a temporada em que ela celebra 30 anos de automobilismo e se consolida como um dos principais nomes no cenário da modalidade. Ainda no pódio em Curvelo, ela relembrou os momentos de início e tudo o que fez para chegar até aqui.

“Tudo começa com os meus pais que acreditaram em colocar uma menina no kart, algo só para homens naquela época. Quatro meses depois de eu começar, Ayrton faleceu, e eles continuaram me apoiando. Levei 20 anos para conquistar um título, e muitas coisas passam pela sua cabeça, mas encontrei pessoas que não me deixaram desistir. Ainda não tenho a dimensão do que é isso que conquistei hoje. Estou muito feliz e muito grata a dezenas de pessoas que sempre me apoiaram, em maior ou menor grau, à minha família e meus filhos lindos. Celebrar 30 anos de carreira com um título aqui na Copa Truck é para comemorar muito”, declaou a piloto que leva as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe em seu caminhão Mercedes-Benz.

Bia também fez questão de homenagear Débora Rodrigues, pioneira nas corridas de caminhão e todo o time feminino montado pela ASG Motorsport para cuidar de seu caminhão.

“Eu quero agradecer à Débora por ter iniciado essa história. Ela é uma pioneira, guerreira, e que fez tudo do zero para que agora a gente pudesse estar comemorando o primeiro título de uma mulher na Copa Truck. Talvez, se ela tivesse recebido o apoio e os conselhos de automobilistas no início da carreira, como eu, a história seria, ainda, muito mais bonita”, aponta Bia. “Quero celebrar muito com minha mulherada da equipe, Rachel, Paula, Bia, e para todas as mulheres que acreditam que é possível. O título é para todas”, completou.

A conquista de Bia Figueiredo veio na sua segunda temporada nos caminhões. Até agora, ela tem cinco pole-positions na temporada com sete vitórias conquistadas em oito etapas disputadas. Ao longo de dois anos, são oito poles e oito vitórias.