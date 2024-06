Copa Mundo reúne a nata do futsal feminino em Cascavel

Algumas das principais equipes do futsal feminino estarão na quadra do Ginásio Odilon Reinhardt, o “Ginásio da Neva”, durante esta semana para a disputa da Copa Mundo do Futsal. É a terceira edição da competição que teve o Stein Cascavel como campeão nas edições anteriores disputadas em Paranaguá e Dourados.

As 12 equipes, que representam seis países, estão divididas em três grupos. Classificam-se as duas melhores colocadas de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas, formando as quartas-de-final em sistema de play-off.

Motivadas

O Stein Cascavel chega motivado para a estreia depois da vitória sobre o SERC, no último sábado (22), pela Liga Feminina, por 3 a 0. O resultado deixou a equipe na vice-liderança. Hoje (25), o Stein estreia contra a Sogipa, a partir das 20h. A entrada no ginásio é gratuita, mas o torcedor pode doar alimentos não perecíveis que serão repassados às entidades assistenciais. No outro jogo do grupo se enfrentam Mavia Futsal, da Argentina, e Normanochka, da Rússia, a partir das 12h.

O jogo de abertura será entre a equipe Cristal, da Rússia, e Juventas, da Colômbia, programado para as 10h. A rodada continua à tarde, às 14h, com o jogo entre Barateiro (Brasil) e Fukui Maruoka (Japão). Às 16h, jogam NY Ecuador (EUA) contra Taboão (Brasil), e às 18h, Rotonda (Argentina) enfrenta Female (Brasil).

Entrada gratuita

Quem quiser assistir aos jogos, basta chegar ao ginásio. Não será cobrado ingresso dos torcedores. O jogo de abertura será entre a equipe Cristal, da Rússia, e Juventas, da Colômbia, programado para as 10h desta terça-feira. Ontem (24), os últimos ajustes para a abertura do evento foram acompanhados pelo prefeito Leonaldo Paranhos. “Quero convidar a todos para participarem. O ginásio da Neva é o palco e essas delegações já estão na cidade, conhecendo as nossas estruturas e nossas infraestruturas. É um momento histórico para Cascavel”, disse.