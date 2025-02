Copa do Brasil tem datas definidas

Cascavel - A CBF anunciou a tabela completa da primeira fase da Copa do Brasil, que será disputada entre os dias 18 e 27 de fevereiro. Depois do sorteio na semana passada, havia uma grande expectativa sobre a estreia do FC Cascavel na competição. O time irá receber o América Mineiro no dia 26, às 19h, para o jogo que define a classificação. Não há vantagem de empate para nenhuma equipe. De acordo com a tabela, a partida terá transmissão Sportv/Premiere.

Já o outro jogo da chave, será disputado no mesmo dia, às 19h30, entre Votuporanguense (SP) e Aparecidense (GO) que se enfrentam no interior paulista.