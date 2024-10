Copa do Brasil abre semi com polêmica sobre datas

As semifinais da Copa do Brasil serão abertas nesta quarta-feira com duas partidas, mas até ontem o principal debate era sobre a mudança de datas dos jogos da volta anunciada pela CBF sem o consentimento dos clubes. A alegação recai sobre a ‘Data Fifa’ das eliminatórias, porém, a entidade antecipou jogos do Brasileirão para a data anteriormente prevista e colocou os jogos da Copa do Brasil no final de semana. Corinthians e Vasco entraram no STJD para tentar reverter a situação, mesmo que tenham jogadores convocados para as seleções como Flamengo e Atlético Mineiro.

Vasco e Corinthians alegam que os adversários estão sendo beneficiados esportivamente e que a entidade está passando por cima do próprio regulamento geral, que determina que a CBF deve fazer cumprir o calendário anunciado e que a Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo.

Fla x Timão

A estreia de Filipe Luis como técnico do Flamengo é uma das atrações para o duelo entre os times de maior torcida no país, que acontece no Maracanã a partir das 21h45.. Ambos passam por momentos de muita cobrança em termos de resultados, especialmente no Campeonato Brasileiro, e têm nas copas a grande chance de conquistar um título. Ontem, o novo técnico rubro-negro deu entrevista à imprensa e disse que pretende armar um time ofensivo para criar uma vantagem no duelo. Porém, isso não é garantia de ter ao mesmo tempo em campo nomes como Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, GAbigol e De la Cruz.