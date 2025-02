Confira como ficam os play-offs do Paranaense 2025

A rodada deste sábado do Campeonato Paranaense de Futebol definiu os oito times que seguem na disputa pelo título e, também, os dois rebaixados para a Divisão de Acesso – Paraná Clube e Rio Branco.

Os que seguem na competição terão uma semana para ajustarem os elencos para o início dos play-offs, uma vez que a Federação Paranaense de Futebol já definiu que os jogos de ida acontecem a partir da próxima sexta-feira (21), bem como no sábado e domingo. Os times que terminaram do 5º ao 8º lugar fazem o primeiro jogo em casa.

Depois disso, o campeonato terá uma pausa e será retomado apenas após o Carnaval. O pedido para que as partidas previstas para o fim de semana dos dias 01 e 02 de março fossem remarcadas partiu da Polícia Militar do Paraná, por conta do deslocamento dos efetivos para as festividades, especialmente no litoral.