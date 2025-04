CBF adia início da Série D 2025; FC Cascavel segue com intertemporada

Cascavel - Reconhecendo a dificuldade enfrentada por alguns clubes para apresentar os laudos técnicos dos estádios dentro do prazo mínimo de 30 dias antes do início das competições, a Diretoria de Competições da CBF decidiu adiar o início do Campeonato Brasileiro Série D 2025 em uma semana. Assim, a data originalmente prevista para os dias 12 e 13 de abril foi transferida para os dias 19 e 20 do mesmo mês.

A medida tem como objetivo garantir que todos os clubes participantes cumpram as exigências previstas na legislação, sem comprometer o calendário da competição. A decisão está amparada na Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023) e no Estatuto Social da CBF, que determinam a apresentação dos laudos técnicos dos estádios com no mínimo 30 dias de antecedência ao início das disputas, assegurando a segurança e a qualidade dos eventos esportivos.