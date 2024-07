Cascavel joga clássico em busca de subida

CASCAVEL FUTSAL

Vitória coloca Serpente perto da liderança da Série Ouro

O Cascavel Futsal recebeu o Mangueirinha na quarta-feira (17), no Ginásio da Neva, e venceu pelo placar de 5 a 3. O jogo abriu a 10ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Com a vitória, a Serpente subiu do 6º para o 4º lugar na tabela com 18 pontos, um a menos do que […]