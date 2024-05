Canoagem: Nova geração de Cascavel vai disputar a Copa Brasil em Curitiba    

Cascavel – Embalados pelas recentes conquistas de vagas olímpicas de Ana Paula Vergutz e Vagner Souta, os novos atletas do Clube de Regatas Cascavel e Cascavel Kayak Club iniciam nesta sexta-feira as disputas da Copa Brasil de Canoagem Velocidade. As provas acontecem na raia do Parque Iguaçu, em Curitiba.

Para muitos atletas, será a primeira oportunidade de competir desde que buscaram a escolinha do clube. Eles irão enfrentar cerca de 150 atletas de nove estados brasileiros.

A competição fará parte dos eventos que definirão o Ranking da Canoagem Velocidade, o qual somará os pontos da I Etapa da Copa Brasil, juntamente com os pontos do Campeonato Brasileiro do ano de 2024.

Kayak

Na paracanoagem, a cidade será representada pelo Cascavel Kayak Club, que tem o apoio da Itaipu. Os atletas Sidimar, Felipe e Nicolas competem na categoria KL2, enquanto Odirlei, na categoria KL1, é esperança de medalha.

Solidariedade

Devido a situação de calamidade no Rio Grande do Sul, os clubes gaúchos não participarão da competição, a CBCa assegura junto com o comitê da modalidade que medidas serão tomadas para que os atletas do Rio Grande do Sul não sejam afetados pela não participação nessa etapa.

O evento em Curitiba contará com um posto de coleta para doações, além disso a diretoria da CBCa vai destinar o recurso obtido pelas inscrições dos atletas no evento e será enviado para os clubes afetados pelas enchentes. Também fica determinado, que na temporada 2024 os atletas das cinco associações atingidas não pagarão inscrição para participar nos eventos do circuito nacional.

Foto: Divulgação