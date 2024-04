Campeão da Copa Floresta de Futsal será conhecido nesta sexta-feira

Nesta sexta feira (19) acontece a grande final da Copa Floresta de Futsal – CWBET/ Honório Pinturas.

A Jornada foi longa, grandes equipes ficaram pelo caminho, grandes estrelas do Futsal paranaense desfilaram seu talento. Ao todo 20 equipes brigaram pela conquista.

Esses 20 times foram divididos em 4 grupos, classificando 16 equipes para a fase de oitavas de finais. Os finalistas classificaram na nona e decima primeira colocação na classificação geral do certame.

Já na fase de grupo vimos alguns ídolos tendo seu percurso interrompido, caso de Aladinho pivô ídolo do Cascavel Futsal e Issamu, os dois defendiam a equipe do Amigos do Ezequiel que não conseguiu avançar de fase.

Desde as oitavas os jogos já mostraram intensidade. O postulante a conquista do bicampeonato Novilha de Ouro teve que contar com seu goleiro Jhoney para avançar nas cobranças de pênaltis contra a favoritíssima equipe da Honório Pinturas.

Do outro lado Ibema não teve dificuldades para passar pela equipe do parceria e venceu o jogo por 4×1.

Com duas equipes na competição a Cia do Evento viu seus dois times caindo nas quartas de finais justamente para os finalistas. Contra a Novilha foi dramático, jogo 2×2 no tempo normal e mais uma vez jhoney brilhando nos pênaltis. Já Ibema deixou a Cia do evento B no caminho com um placar de 3×1.

As semifinais foram eletrizantes, Amigos do Queiroz x Novilha de Ouro, logo no inicio o Amigos do Queiroz abriu o marcador, e manteve esse placar de 1×0 por quase todo o jogo, mas Lucas deu números iguais a partida, e adivinhem quem brilhou nos pênaltis? Sim o Goleiro aviador, mas uma vez deu a classificação a novilha.

Já Ibema teve uma grande dificuldade, jogo lá e cá, Ibema fazia um gol, Dione Vaz fazia outro pra Os Pia do Chip, só que o entrosamento e técnica do Ibema foi superior e a classificação sob o adversário foi pelo placar de 4×2.

Hoje é o grande desfecho, quem leva a melhor, Novilha de Ouro que busca o Bi ou Ibema que é a surpresa do campeonato?

Jogo acontece no Ginásio do bairro Floresta, às 21h, e tem cobertura da rádio Brasil Hits pelo Youtube, e pela página da Liga Serpente pelo Facebook.

Crédito: Divulgação