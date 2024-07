Brasil faz estreias nas Olimpíadas

Duas equipes brasileiras estreiam nesta quinta-feira (25) nas Olimpíadas de Paris. O futebol feminino e o handebol feminino, ambos cotados para estarem na disputa por medalhas.

O handebol feminino vem de uma excelente fase de preparação com amistosos diante seleções europeias. Todo o time é composto por jogadoras que atuam na Europa e estão mais acostumadas aos jogos com ritmo bem mais intenso. Brasil e Espanha são seleções acostumadas a se enfrentarem nas principais competições da modalidade.

No entanto, as espanholas levam grande vantagem no histórico de vitórias. Em Tóquio-2020, a Espanha derrotou o Brasil por 27 a 23 na fase de grupos. Em seguida, também foram carrascas no Mundial de 2021, eliminando as brasileiras nas quartas de final por 27 a 24. Por fim, no Mundial de 2023, as espanholas triunfaram por 27 a 25, na fase de grupos.

Futebol

A seleção feminina estreia contra a Nigéria. O grupo tem, ainda, duas medalhistas olímpicas – Japão e Espanha, o que faz com que a fase de classificação passe a valer muito para as brasileiras. A Seleção Brasileira tem uma boa mescla entre experiência e juventude como principal aposta do técnico Arthur Elias.

Das 22 convocadas para o torneio, Marta, Ludmila, Tamires, Rafaelle, Angelina e Luciana são as únicas que já tiveram vivência olímpica.

Crédito: Divulgação