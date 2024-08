Bia Figueiredo faz a pole em dobradinha da ASG Motorsport em Cascavel

Dois caminhões da ASG Motorsport formarão a primeira fila do grid da categoria Elite da Copa Truck, que fará sua largada às 14 horas deste domingo no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel (PR). Líder do campeonato, Bia Figueiredo dominou o classificatório no Q1 e no top qualifying, cravando a sua sexta pole-position na Copa Truck em 1min21s355.

Foto: Rodrigo Aguiar Ruiz/RR Media

“Muito feliz com o resultado. É um primeiro passo dentro do nosso objetivo de sair daqui com vitória e liderança. Obrigado a todo o time que me entregou um caminhão incrível”, disse a piloto que leva as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.

Pedro Perdoncini garantiu o segundo tempo, com 1min21s799, e deu um passo importante para disputar a liderança do campeonato.

“Sensacional. Largar da primeira fila é muito importante. Amanhã vamos pra cima”, conta o piloto Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Marcio Giordano finalizou a classificação na 10ª posição, e largará da quinta fila neste domingo.

HOMENAGEM

Mais uma vez a equipe ASG Motorsport está em luto. Todos os caminhões terão uma homenagem ao preparador Camilo Christóforo, o Camilinho, falecido no último dia 21 vítima de câncer. Ele era o responsável pelos ajustes de amortecedores e toda a parte de “chão” dos caminhões da equipe.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.