Notas Bandeirada

Fórmula 1

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, conquistou domingo a sua terceira vitória na atual temporada da Fórmula 1 ao vencer o GP da Arabia Saudita. O holandês Max Verstappen, que largou na pole position, foi o segundo colocado com um carro da Red Bull, ao passo que com uma Ferrari, Charles Leclerc, de Mônaco, chegou a terceira colocação. Com a vitória de domingo, Piastri assumiu a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, com 99 pontos, 10 à frente de Lando Norris, seu companheiro na McLaren. Mas Verstappen aparece em terceiro, com 87 pontos.

Bortoleto

O brasileiro Gabriel Bortoleto, de 20 anos, enfrentou um fim de semana repleto de desafios em sua primeira participação no Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, disputado domingo, no veloz circuito urbano de Jeddah. Representando a Stake F1 Team/Kick Sauber em sua temporada de estreia na categoria máxima do automobilismo, Bortoleto demonstrou resiliência e foco em um ambiente de constante aprendizado. Terminou a prova em 18º. Bortoletto trocou o chassis no sábado e largou em 20º. No domingo, largou com pneus médios e fez a troca para duros ainda na primeira volta em função da entrada do Safety Car. Completou as 50 voltas da corrida na 18ª posição, registrando sua melhor volta em 1m34s447. “O desgaste dos pneus foi intenso no final, e meu foco era levar o carro até o fim. Apesar das dificuldades, esse fim de semana foi um grande aprendizado”, diz Bortoleto.