Novidade, “Londrina 600 Speed Fest” será disputada no dia 29 de novembro

Londrina e Paraná - O Autódromo Internacional Ayrton Senna foi o palco escolhido para um novo desafio do automobilismo brasileiro: a “Londrina 600 Speed Fest”. A edição de lançamento da corrida de longa duração está confirmada para 29 de novembro, um sábado. Com grid estimado em 45 carros, a prova contempla em regulamento protótipos das mais variadas gerações, carros de turismo e também de gran-turismo, com subdivisão em classes de acordo com características técnicas.

A realização do evento está a cargo da Thinkers, agência que tem como CEO o empresário Rodrigo Guedes Fontes. “Nossa proposta não é apenas a de oferecer mais uma corrida de carros aos participantes e ao público, mas a de fazer a Londrina 600 Speed Fest entrar na história do automobilismo por emoldurar um evento grandioso”, estipula. “Teremos muito mais que uma corrida de carros. Queremos oferecer desde esta primeira edição algo que vai se perpetuar”.

Em pista, o gerenciamento desportivo estará a cargo do jornalista e narrador Luc Monteiro, há anos responsável pela organização dos campeonatos das categorias Gold Classic e Gold Turismo. “A proposta da Londrina 600 Speed Fest é bastante diferente das corridas do selo Gold Racing, onde os regulamentos são limitados a carros mais antigos. Desta vez, além da duração que deve chegar a quatro horas e meia, a competição vai abranger todos os tipos de carros de corrida”, explica.

Categorias e Formato da Prova

As categorias da prova serão estipuladas a partir de características básicas dos carros. “Via de regra, teremos em disputa as classes do Endurance das últimas décadas”, resume Monteiro. “Uma particularidade é que qualquer categoria de automobilismo do Brasil, nacional ou regional, pode ter sua própria classe na prova, desde que com a ocorrência de pelo menos cinco carros no grid. Isso vale desde a Speed Fusca até a Stock Car ou a Porsche Cup”, exemplifica.