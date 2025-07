Pedro Muffato, 85 anos

Bandeirada

Foz homenageia Marcos Rosa

Cascavel e Paraná - Com promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), será disputada neste sábado a 2ª Taça Marcos Rosa. A competição homenageia o piloto Marcos Rosa, falecido no ano passado, quando exercia também a função de presidente do clube. A programação será […]