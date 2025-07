Paranaense Light de Kart recomeça dia 12 em Londrina

Londrina e Paraná - Depois de uma pausa de dois meses, o Campeonato Paranaense Light de Kart retomará suas atividades e realizará a 3ª etapa da temporada em seu tradicional palco, o Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no próximo dia 12.

Cada uma das categorias que disputam a competição – Mirim, Cadete, F-4 Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior e F-4 Super Sênior – terá dois treinos livres na manhã do sábado. À tarde, a partir das 13h25, será realizada a tomada de tempos e, na sequência, os pilotos partem para a disputa de duas baterias, com 12 voltas para a Cadete e 17 para as F-4. Na sexta-feira (11) a pista estará liberada para treinos livres.

Todas as categorias competem com motores fornecidos pela RBC Motorsport em sistema de sorteio. A taxa de inscrição (com combustível incluído para a tomada de tempos e duas corridas) tem o custo de R$ 275,00 para Mirim e Cadete e R$ 550,00 para as F-4 se quitadas até o dia 8 de julho. Após esta data, os valores aumentam para R$ 350,00 e R$ 650,00, respectivamente.

Além da 3ª etapa, o Campeonato Paranaense Light – organizado pela AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) – ainda terá outras duas para a definição de seus campeões, marcadas para 4 de outubro e 6 de dezembro, ambas em Londrina.

Para encaminhar sua inscrição ou para ter mais informações, contate com Ademir no fone/whatsapp (43) 99603-9572.

Classificação do Paranaense Light de Kart após duas etapas

Categoria F-4 Júnior

Pos. Piloto Pontos

1º) Davi Lima 27

2º) Eloisa Chefer 27

3º) Miguel Bernardo 18

4º) Miguel Dorce 18

Categoria F-4 Graduados

1º) Matheus de Morais 60