Chuva apimenta disputa da 4ª etapa do Gaúcho de Rali

O Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade chegou a sua 4ª etapa sábado (28), na cidade de Ipiranga do Sul. A chuva, em praticamente todo o percurso, foi um ingrediente a mais e que desafiou os competidores. Na pista, mais de 25 carros largaram em busca dos pontos extras da etapa, que valia 1,5 vezes na tabela de classificação em relação a provas anteriores.

Os irmãos Juliano Sartori e Rafael Sartori foram os mais rápidos do dia e a bordo do VW Polo MR cravaram a marca de 34m26 para vencer a categoria mais forte, a Rally 2 (4×4).

Na mais forte entre os carros de tração 4×2, Bruno Foscarini e Felipe Costa levaram a melhor a bordo do VW Gol, fazendo a prova em 37min34 levando a vitória na categoria Rally 4.

Na Rally 5 (4×2), Rubens Tatit e Mateus Perin cravaram a melhor marca das cinco especiais em 41min38. A dupla da Estação, cidade do clube promotor do evento (ACE), Vitor Boff e Rafael Lodea levou a melhor na categoria Rally 5 Light, com 41min09.

E por fim entre os UTVs, Julio Romi e Ibanes Freitas Junior venceram a disputa. A prova contou ainda com competidores vindos da Argentina, que andaram em categoria como Convidados.

O presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE), Everton Batistella comemorou o sucesso do evento. “Foi desafiante, sempre que chove há situações que temos que solucionar, mas no fim deu tudo certo e podemos comemorar mais uma grande corrida em Ipiranga do Sul”, completou.

O Gaúcho de Rali dá uma pausa agora e volta para sua próxima etapa em Severiano de Almeida, no mês de outubro. Fechará o ano em Marcelino Ramos, no mês seguinte.

Resultados do Rali de Ipiranga do Sul:

Categoria Rally 2

1º) Juliano Sartori/Rafael Sartori – VW Polo MR – 34m26