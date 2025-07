Notas Bandeirada

Gold Racing

Cascavel e Paraná - O automobilismo de Cascavel e região este bem representado no Gold Racing, no último fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Na categoria Pro, Cascavel ocupou o quarto lugar com Lorenzo Massaro e o oitavo com a dupla Edson Massaro/Wyllian Cezarotto. Lorenzo foi protagonista de um acidente de grandes proporções, ao ser tocado por um adversário na saída do Curvão.