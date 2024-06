Edivan Monteiro terá motor novo em Campo Grande

O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, terá um motor novo no seu Mercedes-Benz na 4ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada domingo no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele compete na categoria GT Truck e depois das etapas de Guaporé e Cascavel, está em 17º na classificação do campeonato, com 30 pontos. O líder é o também cascavelense Pedro Muffato, com 230 pontos.

Edivan informa que o motor só ficou pronto no início desta semana e por isso não pode testar em dinamômetro e muito menos em pista.