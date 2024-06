Fórmula Truck valerá por ‘dois campeonatos’ em Campo Grande

Muitas emoções. É o que reserva a quarta prova da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (30), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Além das novidades como a separação das categorias GT Truck e F-Truck, uma terceira prova (se chamara SpeedMax), o cronometro ser parado todas as vezes que houver intervenção do Pace Truck, a etapa de Campo Grande será válida pela Copa Mercosul e pelo Campeonato Interestadual.

A Copa Mercosul tem três etapas. A de Rivera, no Uruguai, a de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; e a prova de encerramento da temporada, marcada para o dia 1º de dezembro, em Cascavel, no Paraná. Já o Campeonato Interestadual é composto pelas sete provas disputadas em solo brasileiro.

Copa Mercosul

A Copa Mercosul tem como líder da categoria GT Truck o paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, que com um caminhão DAF, venceu a abertura da temporada, em Rivera, no Uruguai. Ele soma 105 pontos, ao passo que o paranaense Pedro Muffato é o vice-líder, com 90 pontos. Em terceiro aparece o também paranaense Douglas Torres, com 80 pontos; seguido pelo catarinense Álvaro Bendo, com 75; pelo gaúcho Jorge Ribeiro, 70; e pelo catarinense Everton Fontanella, com 65 pontos.