Muffato comemorará 84 anos da forma que mais gosta: na pista

O cascavelense Pedro Muffato irá comemorar seu aniversário no palco que mais gosta, uma pista. Sábado ele completará 84 anos e será festejado no Autódromo de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde disputará no fim de semana a 4ªe tapa da Fórmula Truck. O piloto da equipe Muffatão/Açucareira /Energy venceu em Campo Grande no ano passado e na atual temporada ganhou as duas últimas etapas, disputadas em Guaporé (RS) e Cascavel (PR). Lidera a categoria GT Truck, com 230 pontos, contra 180 do gaúcho Rafael Fleck.

Aniversário com vitória

Muffato não esconde de ninguém que deseja comemorar seu aniversário com vitória, abrindo a festa conquistando a pole position no sábado, Dia de São Pedro. “Estar na pista sempre é bom, fazendo 84 anos é ainda melhor. Será uma comemoração perfeita, em um autódromo, com a esposa e os filhos, e muitos amigos que o automobilismo me proporciona”, afirma Muffato.

Promoção e organização

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.