Turismo Nacional tem duelo de gerações

Brasil - A inclusão da Turismo Nacional como o primeiro degrau na escala evolutiva promovida pela Vicar e que pode levar o piloto a chegar ao grid da Stock Car Pro Series aumentou em profusão a presença de jovens talentos no grid da categoria dos carros mais vendidos do Brasil. Se antigamente a TN contava em maior parte com competidores mais tarimbados, hoje há um mix dos mais interessantes entre juventude e experiência, o que eleva ainda mais o nível técnico e amplia o leque de possibilidades de grandes disputas e duelos de gerações.

Dois dos protagonistas da temporada 2025 até agora são pilotos bastante jovens. Embora com experiência prévia de dois anos na Turismo Nacional, o catarinense Alexandre Bastos (Roger Racing) — líder Overall e Sprint na categoria A e Endurance — tem somente 23 anos e já marcou cinco vitórias, duas poles e dez top-10 neste ano. Na classe B, o grande nome deste princípio de campeonato é o paulista Augusto Sangalli (Pein Competições), formado no kartismo, no seu segundo ano na Turismo Nacional e atualmente tendo 18 anos, tendo chegado à maioridade recentemente, em maio. Sangalli tem seis triunfos somente em 2025, além de três poles na B e dez presenças entre os cinco primeiros colocados.