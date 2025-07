Júlio Campos volta ao palco de vitória

BANDEIRADA

Fórmula Truck confirma a próxima etapa em Londrina

A próxima etapa da Fórmula Truck será em Londrina, no norte do Paraná. A organização da categoria confirma a realização da 6ª etapa para o dia 17 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com o cancelamento da prova noturna de São Paulo em função de obras no Autódromo de Interlagos, houve a necessidade do […]