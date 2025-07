Gaúchos vencem o Rali da Graciosa

Após quatro dias de evento, a 38ª edição do Rali da Graciosa, tradicional competição do Paraná, terminou sábado em Antonina. Este ano a competição de disputa de velocidade e regularidade, com a participação de mais de 50 carros, que percorrem trechos históricos de uma das estradas mais antigas do Brasil.

O Rali da Graciosa deste ano foi válido pela 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade, percorrendo também estradas dos municípios de Morretes e Quatro Barras. Os gaúchos dominaram com vitórias nos dois dias.

O 38º Rali da Graciosa é parte dos Jogos de Aventura e Natureza, promovido pela Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, contando com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Antonina, Prefeitura Municipal de Morretes e Prefeitura Municipal de Quatro Barras, patrocínio de Peugeot Le Lac, IPMA, Ekron Off Road, Total Storage Brasil e apoio da Viação Graciosa, Bananina Balas de Banana e Restaurante Gusso.

Velocidade

A parte de velocidade começou com a largada promocional, realizada na quinta-feira (10), na Estação Ferroviária de Antonina, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, apresentando pilotos e navegadores do BR de Rally, bem como as duplas do Campeonato Paranaense de Rali e da prova de Subida de Montanha realizada em parceria com o Friends Track Day.

Apesar do cancelamento da SS Graciosa, que na opinião do presidente do RPMC (Rallye Pista Motor Clube), Leonardo Zettel, é a “cereja do bolo”, pilotos e navegadores terminaram o primeiro dia de competição (11), muito satisfeitos com os trechos cronometrados realizados em Quatro Barras, na Estrada Velha da Graciosa. O asfalto, de poucas retas e curvas sinuosas, colocou à prova toda habilidade das duplas. “Este ano, graças a um trabalho realizado pela Prefeitura de Quatro Barras, sem lombadas”, comenta Zettel.

O segundo dia de prova (12), foi realizado nas estradas de Antonina e Morretes, com especiais de alta velocidade que geraram grandes disputas entre os competidores. Destaque para um trecho inédito, realizado dentro da antiga Vila Copel da Usina Parigot de Souza, que, além de surpreender os pilotos e dificultar o trabalho dos navegadores, ainda reuniu um grande público.

Ao final de 10 especiais, a dupla Bernardo Reuwsaat/Sidinei Broering levou seu VW Up TSI para o lugar mais alto do pódio e colocou seu nome na galeria de vencedores do Rali da Graciosa.

Subida de Montanha

O Rali da Graciosa 2025 cotou com um evento complementar de Subida de Montanha, realizado em parceria com o Friends Track Day. Além de participar da parte promocional, os 13 pilotos participantes puderam disputar um trecho na sexta (11), a SS Dom Pedro, e outro no sábado (12), a SS Cacatu, em conjunto com a prova de rally.

“São esportes muito parecidos em termos de habilidade, então foi muito legal poder reunir essas duas classes em um único evento”, conta Zettel. “Agora é evoluir essa parceria para termos eventos ainda mais completos”, completa o presidente do RPMC.

Regularidade

Para finalizar o evento, no domingo (13) foi realizada a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Rali de Regularidade, que contou também com uma categoria de carros clássicos em parceria com o Rali Clássicos de São Paulo.

A prova percorreu os mesmos trechos do rali de velocidade, apresentando aos competidores grande parte da história do litoral Paranaense de um pouco do gostinho de acelerar nas especiais de asfalto. Ao final do dia, a dupla que manteve a melhor performance de regularidade foi José Augusto Pereira Leite/José Anselmo Bettini com apenas 743 pontos perdidos após quase 6 horas de prova.

Resultados do Rali de Velocidade

Sexta-feira

Categoria Rally 5 Light

1º) Eduardo Tonial/Murilo Spironelo (Peugeot 207), 41m01s08

2º) Júlio Cartaxo/Rodrigo Vicari (Peugeot 206), 46m18s68

3º) Charles Luvizotto/Florence Luvizotto (Peugeot 206), 51m07s52

Categoria Rally 5

1º) Bernardo Reuwsaat/Sidinei Broering (VW Up TSI), 39m37s19

2º) Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski (VW Up TSI), 39m49s62

3º) Vitor Hugo Boff/Rafael Lodea (Peugeot 207), 40m40s72

Categoria Rally 4

1º) Leandro Brustolin/Andrey Karpinski (Renault Clio RS), 48m27s79

Sábado

Categoria Rally 5 Light

1º) Eduardo Tonial/Murilo Spironelo (Peugeot 207), 26m58s49

2º) Júlio Cartaxo/Rodrigo Vicari (Peugeot 206), 28m25s58

3º) Charles Luvizotto/Florence Luvizotto (Peugeot 206), 35m02s10

Categoria Rally 5

1º) Bernardo Reuwsaat/Sidinei Broering (VW Up TSI), 25m10s27

2º) Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski (VW Up TSI), 25m10s64

3º) Vitor Hugo Boff/Rafael Lodea (Peugeot 207), 27m38s44

Categoria Rally 4

1º) Leandro Brustolin/Andrey Karpinski (Renault Clio RS), 32m08s32