Muffato e Rampon vencem a Fórmula Truck em Cascavel

Em um domingo ensolarado e com temperatura agradável, a Fórmula Truck realizou a 3ª etapa domingo (2), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Na pista, um repeteco da etapa anterior, realizada no dia 21 do mês passado, em Guaporé (RS), com vitórias de paranaenses. Pedro Muffato, de Cascavel, ganhou a categoria GT Truck; e Márcio Rampon, de Curitiba, venceu a F-Truck.

O grande evento foi um tanto prejudicado em função de acidentes, fazendo com que mais de 20 minutos fosse com a presença do Pace Truck na pista. O primeiro foi logo na terceira volta em função do acidente de Daniel Lovato na curva de entrada da reta. E o segundo nos 10 minutos finais da competição em função do óleo nas curvas 1 (entrada do Bacião) e 7. A prova terminou com o Pace Truck.

Largando pela quinta vez na pole position em Cascavel, Pedro Muffato manteve a liderança na largada e em ritmo normal, pisou fundo, fazendo a melhor volta da prova na 14ª passagem, com o tempo de 1m22s840, andando a 132,892 km/h.

Muffato completou as 19 voltas da prova em 45m16s250, recebendo a bandeirada 0s264 à frente do gaúcho Rafael Fleck, que conquistou o segundo lugar depois de largar em terceiro.

Em terceiro se classificou o catarinense Túlio Bento, seguido de Ramiris Fontanella (SC), Everton Fontanella (SC), Rodrigo Gomes (MG), Jorge “Feio” Ribeiro (RS), Paulo Rampon (PR), Léo Barramacher (SC) e Lazaro Donizetti (SP), que, pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova.

Rampon invicto

Bicampeão (2022/2023), Márcio Rampon está invicto nesta temporada. Ele foi o ganhador em Rivera (Uruguai) e Guaporé e neste domingo foi o vencedor em Cascavel, mostrando força na luta pelo tricampeonato. Com um Scania, Rampon completou as 19 voltas da categoria F-Truck em 45s29s289.

Quebras e acidentes tiraram alguns cotados ao pódio da prova. Alheio a isso, Giovani Tavares levou o troféu de segundo colocado para o Paraguai. O pódio foi completado com Tiago Bellaver (RS), em terceiro; Fabrício Rossato (PR), em quarto; Thiago Mânica (PR), em quinto; e Max Nunes (PR), em sexto. Como boa surpresa da prova, a estreante Gabi Rampon (PR), conquistou o sétimo lugar; seguida de Gilmar Mottin (PR), Gustavo Mânica (PR) e Douglas Collet (RS), que pela ordem, completam as 10 primeiras posições da prova.

‘Caminhão bom’

Ao falar da vitória, Muffato disse que mesmo sendo a metade da prova com o Pace Truck na pista, é sempre bom vencer e em casa melhor ainda. Ele destacou que o caminhão estava muito bom e mesmo com o toque que recebeu e deixou a carenagem do lado direito danificada, a performance do bruto não caiu. “Fiz a melhor volta da prova e esta vitória é importante para o campeonato”, frisa Pedro.

Já Márcio Rampon disse que a vitória veio, mas foi dramática. Largou em segundo na categoria F-Truck, conseguiu sair ileso de acidentes no início da prova, mas as freadas fortes deixaram os pneus quadrados. “O importante é que escapei dos acidentes, No final, ainda fiz o Bacião de lado, após escorregar no óleo que caiu na pista em função de um acidente. Consegui trazer o caminhão de volta ao traçado e garantir esta vitória, que é resultado de um bom trabalho de toda a equipe”, completa Márcio Rampon.

A 4ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 30 deste mês, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.