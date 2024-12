Fórmula Truck mantém duas etapas em Cascavel em 2025

A Fórmula Truck já tem calendário para 2025. A temporada terá a sua abertura no dia 16 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se encerrará no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, no dia 7 de dezembro. Serão 10 etapas ao longo do ano, passando por São Paulo, Uruguai, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck Eventos, promotora e organizadora da Fórmula Truck, salienta que os trabalhos para a organização da prova de Interlagos já começaram. “Estamos muito contente em poder voltar a Interlagos e agora em um excelente momento por que passa a categoria. A abertura da temporada de 2025 será um evento marcante na história da Fórmula Truck”, acentua Gilberto Hidalgo.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas. Master Power e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Pré-calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)

18 de maio – Cascavel (PR)