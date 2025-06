Linha 2026 da Chevrolet S10 tem mais itens tecnológicos

Complementando esse pacote de segurança ampliado, todas as versões automáticas da S10 passam a contar também com o Alerta de Colisão Frontal e com o sistema de Frenagem Automática de Emergência com detecção de pedestres. Esses sistemas combinam sensores frontais e uma câmera de alta resolução para identificar riscos iminentes de impacto com veículos ou pedestres.

Ideal para manobras de ré em locais com visibilidade limitada, como garagens e vagas perpendiculares, o recurso utiliza sensores de radar instalados na traseira do veículo para detectar a aproximação lateral de veículos em movimento. Os alertas são emitidos de forma visual na tela do sistema multimídia Chevrolet MyLink e por meio de sinais sonoros, reduzindo o risco de colisões traseiras transversais.

Outra novidade é a extensão do Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro para mais versões da picape. Antes exclusivo da configuração topo de linha High Country, o sistema agora passa a ser item de série em todas as versões cabine dupla.

Brasil - A Chevrolet apresenta a linha 2026 da picape S10 com importantes evoluções em segurança e novas opções de acabamento, reforçando o compromisso da marca com inovação, conforto, design e proteção dos ocupantes. Um dos principais destaques da nova linha é a introdução do Sistema Auxiliar de Permanência em Faixa em todas as versões equipadas com transmissão automática — a partir da configuração WT, voltada ao trabalho.

O Alerta de Ponto Cego, por sua vez, passa a vir também nas versões WT cabine simples e dupla, Z71 e LTZ. Utilizando sensores laterais traseiros, o sistema monitora as áreas não cobertas pelos retrovisores e avisa o motorista por meio de sinalizações luminosas nos espelhos externos sempre que detecta a aproximação de outro veículo em ponto cego, oferecendo mais segurança em trocas de faixa.

Essas tecnologias se somam aos itens de segurança já consagrados da S10 — como os seis airbags, o sistema de conectividade e assistência OnStar e o controle eletrônico de estabilidade e tração 4×4, com calibração específica para off-road. Com isso, a linha 2026 se consolida como uma das mais completas do segmento em termos de segurança ativa e passiva.

No aspecto visual, a S10 ganha uma nova opção de cor: o Branco Dunas, disponível para as versões cabine dupla. Inspirada nas tendências globais para utilitários premium, a tonalidade confere ainda mais sofisticação ao modelo, equilibrando robustez e estilo.

A nova cor foi apresentada pela primeira vez na série especial S10 100 Anos, criada para celebrar o centenário da Chevrolet no Brasil. A edição comemorativa traz acabamento exclusivo com detalhes escurecidos, pacote inédito de acessórios e nova suspensão desenvolvida em parceria com a grife australiana Ironman, especialmente desenvolvida para ampliar a capacidade off-road da picape. A configuração é equipada ainda com pneus all-terrain da Pirelli. Com produção limitada, o modelo chega com condições especiais de venda.

Já no Chevrolet Trailblazer 2026, a novidade é a adoção do Sistema Auxiliar de Permanência em Faixa nas versões LT, voltada a frotistas, e High Country, de perfil mais sofisticado. A tecnologia reforça o compromisso do SUV com elevados padrões de segurança e conforto a bordo.

S10 e Trailblazer atualizadas

Ambos os modelos — S10 e Trailblazer — também passaram por uma recente atualização mecânica. A nova transmissão automática de 8 velocidades, associada ao motor Duramax 2.8, recebeu calibração com uso de inteligência artificial para otimizar o desempenho com menor consumo. Além disso, a adoção do Arla 32 e melhorias no sistema de exaustão da picape permitiram uma redução de 84% nas emissões de poluentes, mantendo a linha em conformidade com os mais rígidos padrões ambientais.

Em 2025, a S10 também atinge um marco histórico: torna-se o veículo mais longevo da Chevrolet em produção contínua no Brasil, ultrapassando a icônica Veraneio, que introduziu no país o conceito de SUV moderno. “Os 30 anos da S10 são um atestado da preferência e da confiança do consumidor brasileiro. São mais de 1 milhão de unidades vendidas no país, um volume acumulado recorde na categoria”, destaca Paula Saiani, diretora de Marketing da General Motors América do Sul.