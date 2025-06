JAC apresenta Hunter 2026 com nova versão 4Work

Chega às lojas neste mês a linha 2026 da picape JAC Hunter. A grande novidade é a versão 4Work, desenvolvida com foco nas demandas de frotistas, produtores rurais e profissionais que precisam de robustez e eficiência no trabalho diário, com capacidade de carga de 1.460 kg, sem abrir mão da tecnologia e do conforto que o modelo oferece.

A Hunter 4Work estreia no mercado como uma opção mais acessível e funcional dentro da linha, com foco em durabilidade, capacidade de carga e baixo custo de operação, atributos valorizados no uso comercial e no campo. Apesar do posicionamento voltado ao setor produtivo, a novidade também estará disponível para o público em geral como uma excelente opção para quem busca uma picape robusta e versátil, com ótimo custo-benefício.

Capacidade de carga

Por não trazer equipamentos como santantônio e estribo, a Hunter 4Work tem uma capacidade de carga ligeiramente maior que as demais versões. O modelo pode levar até 1.460 kg na caçamba, que tem 1.135 litros de volume total, além de ser equipada com proteção de série. É a maior capacidade de carga do segmento de picapes médias.

Além disso, a Hunter tem vantagem em relação às rivais da categoria por conta do porte avantajado. São 5,33 metros de comprimento, 1,96 m de largura, 1,92 m de altura e 3,11 m de distância entre-eixos. Por ser 10 centímetros mais alta e 10 cm mais larga do que a líder do segmento, o conforto é superior à média.

Potência de 191 cv

A mecânica é a mesma das configurações HD e HDX, com motor 2.0 turbodiesel de 191 cv de potência a 3.600 rpm e 46 kgfm de torque entre 1.500 e 2.500 rpm. O câmbio automático sequencial é o ZF de oito marchas, reconhecido pela rapidez, suavidade e capacidade de adaptação a diferentes relevos. Com esse conjunto, a picape acelera de 0 a 100 km/h em 11,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km/h.