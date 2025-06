Novo Ford Bronco Sport chega ao Brasil sem aumento de preço

O Ford Bronco Sport estreou no mercado em 2021 e inaugurou uma categoria à parte no segmento de SUVs, com design icônico e imbatível desempenho off-road. Agora, com o início da venda da versão atualizada no Brasil, ele avança em todos os atributos para entregar uma experiência ainda mais robusta e refinada tanto nas trilhas como no asfalto.

O novo Bronco Sport 2025 chega ao Brasil na versão de topo Badlands, que substitui a Wildtrak, com avanços no estilo, na segurança, na tecnologia, no desempenho e no conforto. Externamente, as mudanças incluem a grade dianteira, para-choque com protetor de aço e ganchos aparentes, alargadores de para-lama, frisos laterais e spoiler traseiro.

A cabine ganhou novo quadro de instrumentos digital de 12,3” e central multimídia SYNC 4 com tela de 13,2”, conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e navegador GPS integrado. Os itens de funcionalidade e conforto incluem bancos de couro com aquecimento e ajustes elétricos com memória para o motorista, volante revestido em couro com aquecimento, tapetes de borracha e console com alça de apoio.

Motor e reboque

O motor 2.0 EcoBoost, de 253 cv, passou por uma atualização para oferecer acelerações mais rápidas, junto com a transmissão automática de oito velocidades e a tração AWD. Há também novos recursos fora de estrada: piloto automático off-road com função “one pedal drive”, câmera 360º, medidores de ângulos de inclinação em tempo real e sistema de gerenciamento de terreno com dois novos modos de condução, Off-Road e Rally.

O SUV vem ainda com preparação para reboque com capacidade de 1.000 kg e atualizações over-the-air para a melhoria contínua dos módulos de segurança, performance e interface com o usuário. Sem esquecer outros equipamentos que ele já oferecia, como suspensão de estabilidade off-road (H.O.S.S.), sistema de vetorização de torque nas rodas traseiras, bloqueio do diferencial traseiro e tecnologias semiautônomas de segurança.

Preço

Outra boa notícia é que o novo Bronco Sport chega sem aumento de preço, por R$ 260.000, reforçando os seus atrativos como opção de compra no segmento.

Em 2024 o segmento de SUVs cresceu 48%. Os modelos com tração integral representam só 7% das vendas da categoria e avançaram 2,5% no mesmo período. Já o Bronco Sport cresceu 97% e agora soma mais de 6.500 unidades desde o lançamento.