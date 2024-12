Drugovich fecha o ano com testes produtivos

BANDEIRADA

Fórmula Truck mantém duas etapas em Cascavel em 2025

A Fórmula Truck já tem calendário para 2025. A temporada terá a sua abertura no dia 16 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se encerrará no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, no dia 7 de dezembro. Serão 10 etapas ao longo do ano, passando por São Paulo, Uruguai, Rio […]