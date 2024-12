Show cancelado! PRF apreende 267 kg de maconha em furgão de banda

DENUNCIE Polícia divulga foto do suspeito de matar Fernando Ferandin, em Toledo

TOLEDO – Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a foto de um homem, de 32 anos, suspeito do homicídio que vitimou Fernando Ferandin. O crime ocorreu no dia 14 de outubro deste ano, no bairro Jardim Coopagro, em Toledo, na região Oeste do Estado. Veja abaixo a foto do suspeito, divulgada […]