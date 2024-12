Sem greve e sem licitação: Cascavel terá uma segunda-feira “tranquila”

Os usuários do transporte público de Cascavel que estavam apreensivos com a possibilidade de paralisação dos serviços na próxima segunda-feira (9) podem ficar tranquilos. Isso porque, a licitação da concessão dos serviços de transporte público coletivo, marcada para o mesmo dia foi suspensa por duas decisões.

A primeira foi do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), que atendeu um pedido da Viação Capital do Oeste Ltda, e a segunda da Vara da Fazenda Pública de Cascavel, que acatou um pedido do Sinttracovel (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano Fretamento Escolar e Escolar Rural de Cascavel). Por consequência, a greve que estava prevista para a mesma segunda-feira, não vai aconteceu, já que o sindicato havia informado que manteria somente em caso de realização do certame.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), se manifestou após as decisões e disse que acreditava que a suspensão da licitação poderia ocorrer e lamentou a situação que acaba “complicando o planejamento”.

Diferente da previsão de segunda-feira (9), que deverá ser calma para o transporte coletivo de Cascavel, a sexta-feira (6) foi bem agitada.

Cronologia

Logo no início da manhã uma decisão do TRT-9 (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região), assinada pelo desembargador Adilson Luiz Funez, suspendeu uma greve que de fato ainda não existia. A decisão em questão determinava a retomada dos serviços de transporte de Cascavel que, segundo argumentou a Prefeitura, estavam interrompidos desde a madrugada de 5 de dezembro. No entanto, não houve greve, apenas uma assembleia dos trabalhadores que discutiram sobre a realização de uma greve na segunda-feira.

O indicativo de greve estaria relacionado a divergências sobre uma cláusula do edital de licitação do transporte coletivo, que permite a dispensa de funcionários prejudiciais ao desempenho dos serviços. O sindicato havia impugnado essa cláusula nos dias anteriores.

A Prefeitura comemorou a decisão, já que a mesma liminar determinava que o Sinttracovel se abstivesse de realizar novas paralisações nos próximos dois dias.

Sindicato

Ainda no final da manhã de sexta-feira (6) o Sinttracovel realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o indicativo de greve. De acordo com o advogado do sindicato, Márcio José Gnoatto, houve uma distorção dos fatos por parte da Prefeitura de Cascavel. Ele explicou que a decisão não iria se aplicar e que os trabalhadores iriam parar os trabalhos na segunda-feira (9) se o Município não realizasse a suspensão da licitação.

TCE-PR

Na quinta-feira (5), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, havia informado que não iria suspender o processo sem uma decisão judicial. Na tarde de sexta-feira (6), não foi apenas uma e sim duas, apesar de que a decisão do TCE-PR é administrativa. Mas o Tribunal acatou uma representação da Viação Capital do Oeste Ltda., que apontou inconsistências no edital de licitação e suspendeu a Concorrência Pública 01/2024.