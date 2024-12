Transporte público: vai ter greve na segunda? Advogado do Sinttracovel explica

CASCAVEL Paranhos chama ação do sindicato de “irregular e criminosa”

Cascavel – Após um início de quinta-feira (5) marcado por atrasos causados por uma mobilização de trabalhadores do transporte coletivo, a Prefeitura de Cascavel decidiu entrar com ações judiciais para impedir uma possível greve dos trabalhadores que poderá ocorrer na próxima segunda-feira (9), data marcada para a licitação do transporte público no Município. O estopim […]