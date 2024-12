Trabalhadores do transporte público de Cascavel ameaçam greve por discordância em licitação

A categoria dos trabalhadores do transporte público de Cascavel está em estado de alerta após uma reunião realizada na madrugada desta quinta-feira (5). O motivo da mobilização é uma cláusula considerada prejudicial e inconstitucional, presente no edital da nova concessão do transporte público da cidade.

A cláusula em questão permite que o poder concedente, ou seja, a empresa que vencer a licitação, exija a dispensa de qualquer funcionário, sem justificativa e sem arcar com qualquer responsabilidade legal. Essa possibilidade, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Cascavel, coloca em risco a estabilidade dos empregos e fere direitos trabalhistas.

Nelson Mendes de Borba, presidente do sindicato, afirmou que a entidade já solicitou a retirada da cláusula à Transitar, empresa atualmente responsável pelo transporte público em Cascavel. No entanto, a empresa manteve sua posição, informando que a cláusula permanecerá inalterada no edital da licitação.