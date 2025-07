Comunidade protesta outra vez contra a localização

Um grupo maior de moradores e empresários realizou, sexta-feira (4), mais um protesto contra o início do funcionamento do Centro Pop no imóvel alugado pela Prefeitura de Cascavel, na Rua Santa Catarina, entre as ruas Souza Naves e Santa Catarina, na região central da cidade. Organizados e empunhando faixas e cartazes, os manifestantes cobram do Executivo que a decisão seja revista, alegando que a presença de pessoas em situação de rua, já atendidas pelo serviço, gera insegurança a moradores e trabalhadores da região, conhecida pela concentração de clínicas e serviços médicos.

Este foi o segundo protesto da semana — o primeiro ocorreu na manhã de terça-feira (1º), com menor adesão. No ato de ontem (4), os ânimos se exaltaram: alguns moradores de rua atendidos pelo serviço rasgaram cartazes colados no portão do imóvel e discutiram com os manifestantes. A situação foi controlada após a chegada de um segurança do local.

O Centro Pop é um serviço mantido pela Seaso (Secretaria Municipal de Assistência Social), que oferece alimentação, higiene e encaminhamentos sociais a pessoas em situação de vulnerabilidade. Antes, o serviço funcionava no bairro Santa Felicidade, mas nesta semana foi transferido para a região central, modificando o cenário de uma área anteriormente considerada tranquila.

O tema também foi debatido durante a Assembleia Geral da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), que contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni. Ele reconheceu a complexidade das decisões relacionadas a unidades de acolhimento, mas disse confiar na escolha feita pela Prefeitura de Cascavel.

Ainda sem confirmação oficial, a informação é de que representante do grupo vão buscar diálogo com o prefeito Renato Silva na segunda-feira (7).

R$ 468 mil

O imóvel que passou a abrigar o serviço tem custo mensal de R$ 13 mil aos cofres públicos. O contrato firmado com uma imobiliária local é de R$ 468 mil, com prazo inicial de três anos. A casa tem área total de 800 metros quadrados, sendo 227 metros quadrados de área construída. O prédio anterior, que sediava o Centro Pop, será transformado em um local de acolhimento para idosos.