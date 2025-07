Firás Fahs busca liderança isolada na Copa SP em Itu

Focado em marcar pontos, o paranaense Firás Fahs busca a liderança isolada da categoria OK-N na Copa São Paulo Light de Kart. A 6ª etapa da competição será disputada neste sábado (5), no Kartódromo de Itu, no interior de São Paulo. Firás Fahs tem como meta voltar a Foz do Iguaçu como líder isolado. Depois do quarto lugar na etapa anterior, em Interlagos, ele divide a liderança com Bernardo Gentil, com 37 pontos cada um.

Firás destaca que ainda tem muitas corridas até o fim do campeonato, mas o importante é fazer boas corridas e pontuar bem. “Estou focado em marcar pontos. Largar nas primeiras posições do grid é meio caminho para estar novamente no pódio e quem sabe com a segunda vitória na temporada”, acentua Firás Fahs.