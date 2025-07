Mundial de Endurance terá 36 carros e 101 pilotos no Brasil

Com 36 carros inscritos em duas classes, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, será o palco do emocionante Rolex 6 Horas de São Paulo. Entre os dias 11 e 13 deste mês a capital paulista será também a capital mundial das corridas Endurance com a disputa da quinta etapa do FIA WEC – o Campeonato Mundial de Endurance da FIA -, recebendo sobrenomes conhecidos do fã de automobilismo. Entre os 36 carros confirmados no grid e mais de 100 pilotos, estão confirmados sobrenomes consagrados como Barrichello, Button, Kubica, Rossi e Schumacher.

Na categoria dos Hypercars são 18 carros confirmados no evento com um total de 47 pilotos. São oito modelos de carros “dos sonhos” que vão acelerar no templo do automobilismo brasileiro: Porsche, Ferrari, Alpine, Cadillac, Toyota, Peugeot, BMW e Aston Martin. O regulamento determina que cada carro tenha uma dupla ou um trio de pilotos nas provas do campeonato, à exceção das 24 Horas de Le Mans, em que cada carro deve ter, obrigatoriamente, três pilotos. Por isso, em Interlagos, sete dos 18 Hypercars terão duplas ao volante.

Entre os nomes que vão acelerar na categoria mais rápida do FIA WEC estão Nyck De Vries, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Jenson Button, Antonio Giovinazzi, Robert Kubica e Paul Di Resta.

A classe LMGT3 também traz 18 carros, todos com trios, e um total de 54 pilotos. São nove modelos de carros inscritos nesta categoria: Aston Martin, Ferrari, BMW, Corvette, McLaren, Mercedes, Ford, Lexus e Porsche.