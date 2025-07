Lago Municipal: Câmeras “secretas” na guerra contra o vandalismo

Cascavel e Paraná - O vandalismo e o furto em espaços públicos, especialmente de fios de cobre, têm gerado crescentes transtornos em Cascavel, tornando-se uma preocupação para o Poder Público. Em busca de uma solução, o videomonitoramento tem sido a aposta principal para reduzir essas ocorrências. Desde ontem (15), o Lago Municipal de Cascavel passou a ser monitorado por câmeras instaladas em diversos pontos da pista de caminhada.

As câmeras, instaladas pela Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), estão interligadas à Central de Monitoramento da Guarda Municipal. Este monitoramento 24 horas por dia permite que, em caso de ocorrência, a equipe mais próxima seja acionada imediatamente. Além de coibir e flagrar atos de vandalismo, as câmeras também visam garantir a segurança dos cidadãos que utilizam o Parque Municipal Paulo Gorski para atividades recreativas e de lazer.

A Sema não informou o número e nem o local onde os equipamentos foram instalados para garantir maior efetividade na ação de vigilância. Além disso, vale destacar que o Lago conta com patrulhamento da Guarda Civil Patrimonial e que todo cidadão pode acionar as forças de segurança por meio do 153 da Guarda Municipal e do 190 da Polícia Militar em caso de movimentação ou atitudes suspeitas.

Novas Regras

Outra medida já em vigor é o fechamento dos portões de acesso à pista de caminhada do Lago Municipal no período noturno, das 22h às 6h, reforçando a vigilância do espaço. Mesmo com as câmeras, o patrulhamento da Guarda Civil Patrimonial continua sendo realizado normalmente. Moradores que precisarem acionar as forças de segurança podem ligar para o 153 da Guarda Municipal ou para o 190 da Polícia Militar.