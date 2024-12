Transporte coletivo de Cascavel sofre atrasos após assembleia e ameaça de greve

A manhã desta quinta-feira (05) foi marcada por transtornos no transporte coletivo de Cascavel. Uma assembleia realizada durante a madrugada pelos trabalhadores do setor, em protesto contra uma cláusula considerada prejudicial na nova concessão do serviço, provocou a interrupção das linhas por cerca de duas horas.

A reunião, convocada pelo sindicato da categoria, teve como principal pauta a discussão de uma cláusula que permite à prefeitura exigir a dispensa de funcionários, isentando-a de qualquer responsabilidade em caso de ações judiciais. Os trabalhadores consideram essa cláusula inconstitucional e prejudicial aos seus direitos trabalhistas.

Devido à assembleia, os ônibus começaram a circular com atrasos significativos a partir das 5h da manhã. A situação causou grande transtorno aos usuários do transporte público, que enfrentaram longas filas nos pontos de parada. Por volta das 7h15, a situação começou a se normalizar com a retomada gradual das linhas.