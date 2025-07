Zoológico inicia temporada de férias com funcionamento de terça a domingo

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel preparou inúmeras atrações para as férias da criançada. Uma delas é o Zoológico de Cascavel, que entra na temporada de férias, com o parque aberto de terça a domingo, até o dia 27 de julho, sempre das 10h às 17h. Segunda-feira seguirá fechado, pois é o dia dedicado à manutenção do parque.



Geralmente, o Zoo funciona nos fins de semana e feriados, mas a visitação será ampliada para mais dias, justamente para que as famílias tenham mais opções de entretenimento durante o recesso escolar. O parque é um dos queridinhos dos cascavelenses.

O Zoo fica no complexo da maior reserva ecológica do Sul do Brasil, em uma área de cerca de 20 hectares de mata. É a combinação perfeita entre flora e fauna, um verdadeiro refúgio em meio à cidade.

O Zoológico tem a atribuição de guarda, proteção e cuidado de mais de 350 animais de 72 espécies, entre mamíferos, répteis e aves. Os cuidados envolvem nutrição, limpeza de recintos e atendimento clínico veterinário tanto em check-up de rotina como em eventuais emergências.