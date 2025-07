Feirão Emprega Indústria: programação gratuita segue até quarta-feira (16)

Cascavel - Teve início oficialmente nesta terça-feira (15), em frente à Prefeitura de Cascavel, o primeiro Feirão Emprega Indústria do Paraná. Realizado pelo Sistema Fiep, por meio do Senai e do IEL, com apoio da Prefeitura e de sindicatos industriais da região, o evento segue até quarta-feira (16), das 8h às 17h, oferecendo cerca de mil vagas de emprego com contratação imediata, além de uma extensa programação gratuita voltada à orientação e qualificação profissional.

Durante a abertura oficial, o prefeito Renato Silva destacou a importância da iniciativa para impulsionar a economia local e transformar vidas.

“Estamos chamando as pessoas para mostrar que elas têm um poder dentro delas. Basta acionar, se envolver em cursos, treinamentos, capacitação com certeza isso vai melhorar a renda e a vida de muita gente”.

O Feirão é voltado para jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em transição de carreira e trabalhadores da base técnica operacional, com foco especial na população de baixa renda. A estrutura montada em frente à Prefeitura de Cascavel, na Rua Paraná, nº 5000, reúne cerca de 20 empresas de diferentes setores, sindicatos patronais, equipe técnica para orientações de carreira e representantes da Agência do Trabalhador e do IEL.



Segundo o coordenador regional da Fiep, Gilberto Luiz Bordin, Cascavel foi escolhida como cidade-piloto para realização do evento por seu dinamismo econômico e pela preocupação do poder público em solucionar a escassez de mão de obra. “Esses feirões vêm justamente abrir uma janela de oportunidades para quem quer entrar no mercado ou mudar de carreira. A indústria tem vagas, paga bem e precisa de profissionais qualificados”, disse.



A secretária de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, Margarida Carneiro, reforçou o convite à população.