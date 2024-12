Correios inicia a eletrificação de frota

“Ao adotar veículos elétricos em nossas operações de entrega, reduzimos as emissões de carbono – contribuindo diretamente para a preservação do meio ambiente – e estimulamos a economia verde ao impulsionar o uso de tecnologias limpas. Além disso, essa iniciativa reflete o nosso compromisso com a inovação e a eficiência logística, promovendo um transporte mais sustentável e ajudando a reduzir custos operacionais a longo prazo, o que beneficia tanto a empresa quanto a sociedade”, destaca o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

O evento que marcou a entrega foi realizado ontem, em uma das unidades operacionais da estatal em São Paulo/SP, com a presença do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, e do diretor de Planejamento de Produtos da Linha eMobility e Cross Car da Stellantis, Wagner Tavares, entre outras autoridades.

Os Correios estão recebendo da Stellantis, em 2024, 50 veículos elétricos Peugeot e-EXPERT para serem utilizados no transporte de remessas na última milha em diferentes cidades no Brasil. A parceria inédita entre as duas empresas, em um projeto estratégico de eletromobilidade, resultou na maior frota elétrica própria dos Correios.

Os Correios planejam adquirir, em 2025, mais 5 mil veículos elétricos, com parte do projeto estratégico “Correios do Futuro”, que tem foco em inovação, sustentabilidade financeira, modernização operacional, impacto social e na entrada em novos mercados: seguros, conectividade, banco digital, logística para saúde e criação de marketplace inclusivo, entre outras iniciativas. Para isso, em 2023 e 2024, a empresa investiu R$ 2 bilhões em unidades operacionais, veículos e tecnologia.

Ao mesmo tempo em que atua para a transformação da empresa, a atual gestão dos Correios mantém o investimento no papel social relevante da estatal, com iniciativas no campo da inclusão e cidadania, como os programa “CEP para Todos” e “Correios Comunidade”, que incluem comunidades vulneráveis no mapa do serviço postal e já beneficiaram, em 2023 e 2024, mais de 1 milhão de pessoas.

Novo revestimento

Além de atenderem às exigências estabelecidas pela equipe técnica dos Correios, os veículos receberam um novo interior em ABS, que é 100% reciclável e apresenta maior vida útil que o compensado naval. O material também é antichama, antimicrobiano e completamente moldável ao interior do veículo, possibilitando maior aproveitamento volumétrico da área interna.

Já a cabine principal Peugeot e-EXPERT conta com um moderno painel de instrumentos, o e-cluster, com tela digital colorida de 3.5”, que apresenta informações do velocímetro, modo de condução, marcha selecionada, nível de carga da bateria e consumo de energia. O utilitário também traz no console central o e-Toggle com seletor de marchas, e o botão B-Mode, que ativa a função de frenagem regenerativa para preservar ou carregar parcialmente as baterias, além de diminuir o desgaste das pastilhas de freio.