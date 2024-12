Akyu Myasava conclui a sua 1ª temporada na Stock Car Series

Mais jovem piloto da categoria nesta temporada, Akyu destaca que seu primeiro ano na Stock Car Series foi de muito aprendizado e superação. “Foi um ano de incrível aprendizado, de adaptação ao carro. Cada corrida era uma pista diferente. Evoluímos muito e espero que tudo que aprendemos até aqui nos leve a um bom resultado na última etapa do ano, que será em Interlagos, o primeiro autódromo em que já andei com o carro da Stock Series”, acentua Akyu Myasava.

Para o cascavelense Akyu Myasava, da equipe Garra Racing e que conta com o da Farmacêutica EMS, Casino Acaray, Flabom Têxtil e Aestimare, a etapa de encerramento da temporada será a oportunidade de marcar pontos e melhor sua posição na classificação final do campeonato. Ele está em 13º, com 97 pontos.

A temporada 2024 da Stock Car Series chega ao fim neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Sábado e domingo será disputada a 6ª e última etapa, com três corridas.

Programação

A programação da etapa de encerramento da temporada 2024 da Stock Car Series terá início nesta sexta-feira. Às 7h30 será realizado o Shakedown; às 8h45, treino livre 1 (rookies); às 12h45, treino livre 2; e ás 16h45, treino livre 3. A programação do sábado começa às 8 horas, com o treino classificatório; e às 11 horas, corrida 1, com duração de 25 minutos, mais uma volta. No domingo, a corrida 2 terá largada às 16 horas, com duração de 20 minutos, mais uma volta; e a corrida 3 está prevista para largar às 16h40, com duração de 25 minutos, mais uma volta.