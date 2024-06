Muffato comemorará 84 anos na Fórmula Truck em Campo Grande

A 4ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (30), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, será especial para Pedro Muffato. Será uma festa literalmente porque o piloto paranaense irá comemorar 84 anos no sábado dia 29, Dia de São Pedro.

Muffato lidera a categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônicos), com 230 pontos, 50 a mais do que o gaúcho Rafael Fleck. Ele vem de duas vitórias seguidas (Guaporé (RS) e Cascavel (PR)) e não esconde de ninguém que deseja comemorar seu aniversário com vitória, abrindo a festa conquistando a pole position no sábado. “Estar na pista sempre é bom, fazendo 84 é ainda melhor. Será uma comemoração perfeita, em um autódromo, com a esposa e os filhos e muitos amigos que o automobilismo me proporciona”, afirma Muffato.

Mostrando-se confiante em um bom resultado e repetir a atuação do ano passado, quando foi o vitorioso em Campo Grande, Muffato adianta que depois de ganhar em Cascavel, o caminhão Scania da equipe Muffatão/Açucareira Energy passou por uma revisão completa.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024

Já realizadas

24 de março – Rivera (Uruguai)

21 de abril – Guaporé (RS)

2 de junho – Cascavel (PR)

Próximas etapas

30 de junho – Campo Grande (MS)

4 de agosto – Londrina (PR)

08 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)

12 de outubro – Velopark (Nova Santa Rita – RS)

10 de novembro – Tarumã (RS)

1º de dezembro – Cascavel (PR)

Crédito: Divulgação