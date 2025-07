Cascavel e Paraná - Cascavel está com tudo pronto para o Campeonato Paranaense de Kart. A 61ª edição da competição será disputada de 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Delci Damian. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Serão disputadas as categorias Mirim, Cadete, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior Profissional, Sênior Amador, Super Sênior, Super Sênior Máster, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, F-4 Júnior, OK, OK Júnior e F-4 195 Kg. As categorias Mirim, Cadete e F-4 195 KG serão com motores sorteados.

Preparativos e Expectativas

Rafael Paiva, presidente do Kart Clube de Cascavel, informa que o Kartódromo Delci Damian está pronto para a competição. “Nos preparamos bem para sediar o Paranaense deste ano. Aqui estarão pilotos e equipes do Paraná e de outros estados e nossa tradição e proporcionar uma boa estadia a todos. A pista foi recapeada e assim os azes do kart terão plenas condições de darem shows em Cascavel”, frisa Rafael.