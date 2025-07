Notas Bandeirada

As melhorias feitas no Autódromo Zilmar Beux nos últimos anos estão rendendo frutos. Agora om normal é disputa de datas por promotores das mais diversas categorias do esporte motor. As provas noturnas também são um novo ativo do autódromo cascavelense. Pelo andar da carruagem, daqui para frente todas as categorias realizarão provas noturnas à noite.

MX1GP Brasil

O MX1GP Brasil, antigo Brasileiro de Motocross, está de volta amanhã e domingo, com uma rodada dupla fundamental na disputa pelos títulos. Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano (a 185 quilômetros da capital, Recife) recebe a quinta e a sexta etapas da temporada 2025, neste que é o retorno da competição ao Nordeste do país. A equipe Honda Racing chega com força total para defender a liderança da categoria MX2, com o mineiro Bernardo Tibúrcio, e buscar a ponta da MX1, com o vice-líder Stephen Rubini.