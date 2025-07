Exposição mostra história do automobilismo em Interlagos

São Paulo - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por intermédio de sua CNVH (Comissão Nacional de Veículos Históricos) e a organização do Rolex 6 Horas de São Paulo promoverão um importante resgate histórico durante a etapa brasileira do FIA WEC (World Endurance Championship) no Autódromo José Carlos Pace, no bairro paulistano de Interlagos.

De hoje a domingo, período que marca a 5ª etapa da temporada, uma grande exposição vai comemorar os 85 anos do autódromo. A coordenação e curadoria é do presidente da CNVH, Paulo ‘Louco’ Figueiredo. Em local privilegiado cedido pela organização do evento, no novo Hospitality Center, o acervo apresentado será composto por carros de competição de diversas categorias nacionais e internacionais, com capacetes e macacões de alguns dos principais ídolos do automobilismo brasileiro, além de registros fotográficos que contam um pouco da história do principal templo do automobilismo brasileiro.

Exposição Comemorativa no Autódromo de Interlagos

Farão parte da exposição – que ocorrerá durante o fim de semana das 6 Horas de São Paulo – protótipos, carros de turismo e monopostos, com destaque para o tradicional veículo brasileiro HEVE, modelos da Jaguar utilizados em Le Mans e chassis de Fórmula 1. Pilotos como Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi Jr, José Carlos Pace, Nelson Piquet, Alex Dias Ribeiro, Raul Boesel, Tarso Marques, Helio Castroneves, Maurizio Sandro Sala, entre outros, estarão representados por esses veículos e peças de vestuário de competição.