Fabrício Berton, o piloto da casa na Fórmula Truck em Campo Grande

Um dos estreantes da categoria nesta temporada, Fabrício Berton viverá no próximo domingo (30), a experiência de sua primeira corrida em casa, quando disputará a 4ª etapa da Fórmula Truck, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Empresário com atuação no ramo de reciclagem, ele será o único sul-mato-grossense na prova.

Fabrício diz que sempre acompanhou a Fórmula Truck. Todas as vezes que tiveram provas da categoria em Campo Grande ele estava no autódromo, e quando surgiu a oportunidade de ingressar na categoria, não pensou duas vezes. “Passei um ano me preparando. Fiz a Escolinha do Césinha, em Londrina, e tenho treinando muito para conhecer o caminhão. Terei muitas provas de adaptação pela frente, mas sinto que estou evoluindo a cada vez que vou à pista e em Campo Grande será uma corrida muito melhor do que foi a de Cascavel”, acentua Fabrício.

Sobre correr em casa pela primeira vez, Fabrício diz que sempre tem pressão, mas está encarando tudo com naturalidade. “Meu único compromisso será andar bem, terminar a corrida na melhor colocação possível. Os familiares e muitos amigos estarão no autódromo. O público de Campo Grande estará torcendo por mim e farei tudo para corresponder às expectativas dos torcedores”, frisa Fabrício.

Novidades

Com recorde de inscritos, a Fórmula Truck irá separar as categorias em Campo Grande. Assim, o evento terá três provas, uma da categoria F-Truck, caminhões com motores com bomba injetora e outra da categoria GT Truck, caminhões com motores eletrônicos, válidas pelo campeonato; e uma terceira não valendo pontos, que será formada pelos inscritos na etapa, exceto os seis primeiros das provas da GT Truck e F-Truck.

Mas haverá outras mudanças. Em Campo Grande e nas etapas seguintes, todas as vezes que houver intervenção do Pace Truck o cronometro será paralisado.

Também haverá uma corrida extra, que se chamará Prova SpeedMax. Nesta prova os seis primeiros das provas da GT Truck e da F-Truck não poderão participar. Os demais vão para a prova com o grid invertido. O piloto mais lento largará na pole position e o mais rápido por último.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.